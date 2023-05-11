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Москва, пр.Хлебозаводский, 7, стр. 9
8 495 971-3-971
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Организация строительства
13
лет успешной работы
Консультация
Официальный сайт компании С-Проджект Официальный сайт компании С-Проджект
Организация дорожного движения

Наши преимущества

Разрабатываем ППР, ПОС, ПОДД, ППРк в Москве, МО и в других регионах РФ уже более 16 лет одним и тем же названием компании, ИНН, телефоном и адресом

Консультация

Поможем быстро согласовать Проект с Мосгортранс, Мосгоргеотрест (ОПС), Департаментом транспорта, ЦОДД, ФСО, Мосавтодор, оформим Ордер ОАТИ или получим ТУ

Консультация

Мы находимся в Москве, наши специалисты бесплатно посетят Ваш объект, учтут все тонкости и нюансы строительства или организации движения. Вы получите профессиональный Проект на 100%

Консультация

Наличие курьеров, готовых привезти проекты в любое удобное для Вас место

Консультация

Решаем «нестандартные задачи» и никогда не просим доплат за корректировки Проекта

Консультация

Разработка ППР, ППРк, ПОС или ПОДД от 2-х дней со 100% гарантией согласования!

Компания С-Проджект более 16-ти лет оказывает свои услуги по разработке и согласованию Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), Проектов организации дорожного движения (ПОДД), дорог, инженерных сетей для Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Огромный опыт работы и успешное участие компании в проектировании уникальных объектов гарантирует нашим заказчикам качественно разработанную документацию в кратчайшие сроки. Несмотря на это, стоимость разработки ППР у нас выгодно отличается от стоимости подобных работ в других компаниях. Также, Вас приятно удивят сроки разработки проектов ППР, ПОС и ПОДД: от 2-х дней! Заказать ППР, ПОС, ПОДД, ППРк, Обследование или Проекты дорог и быстро! Доставим проект в любое удобное для Вас место совершенно бесплатно!

В настоящее время большинство строительных организаций недооценивают всю необходимость разработки качественного ППР (Проект производства работ), хотя прекрасно понимают что осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых ПОС (проект организации строительства) и ППР (проект производства работ) категорически запрещается и может значительно увеличить себестоимость строительства.

Помимо этого, 01.08.2015г. вступило в силу Постановление Правительства от 19.05.2015г. №284-ПП, в котором говорится о необходимости получения Заключения о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве, а ОАТИ рекомендовано выдавать ордера на производство земляных и строительных работ при наличии положительного заключения ППР (проект производства работ). Обязанности по подготовке и оформлению заключения поручены ГУП г. Москвы «Мосгоргеотрест» (Отдел подземных сооружений ОПС).

При необходимости, Административно-технические инспекции могут потребовать согласование ППР (проект производства работ) с ГИБДД, Управами, Префектурами. Мы берём на себя все эти обязательства. Срок согласований от 2-х дней.

Правила и этапы обследования зданий и сооружений Правила и этапы обследования зданий и сооружений
Пример разработанного ППР для Московсковго Кремля Разработка ППР на объекте "Московский Кремль"
Пример разработанного ПОДД на строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево Проект организации движения на объекте Аэропорт Шереметьтево-2
Пример разработанного Проекта организации строительства ледовой арены для кёрлинга Проект организации строительства ледовой арены для керлинга в Сочи
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Профессионально оказываем следующие услуги ( ниже приведены основные ):

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Любой уровень ответственности, в том числе особо опасные, технически сложные и уникальные объекты

Инженеры Компании ООО С-Проджект разработали ППР, ПОДД, ПОС и другие для строительных работ на объектах
Государственных организаций:

  1. ФГУК ГКД Управления Делами Пезидента РФ. Разработка ППР на реконструкцию кровли.
  2. Объекты Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России. Разработка ППР на
    монтажные работы.
  3. ФГУП “ТТЦ “Останкино”. Разработка ППР на снос.
  4. МИД РФ. Разработка ППР на демонтаж, демонтажные работы.
  5. ФГУ ФИПС (РОСПАТЕНТ). Разработка ППР на капитальный ремонт конференц-зала с заменой инженерных
    коммуникаций.
  6. ОАО РЖД. Административное здание:
    • проект производства работ на бетонные работы;
    • проект производства работ на монтаж металлоконструкций;
    • проект производства работ на кровлю;
    • проект производства работ на отделочные работы;
    • проект производства работ на устройство стен и перегородок.
  7. Здание Госкорпорации “РОСАТОМ”. Разработка ППР на бетонные работы.
  8. ЦОВБ МВД РОССИИ. Разработка ППР на фасадные работы. Разработка ППР на установку лесов.
  9. УФНС РФ . Разработка ППР на бетонные работы. Разработка ППР на земляные работы.
  10. ОАО “Мосэнерго”. ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева. Разработка ППР на кровельные работы.
  11. Балаковская АЭС. Разработка ППР на перепланировку помещений.
  12. ОАО Воронежская ТЭЦ-2. Разработка ППР на монолитные работы под основание паротурбинной установки.
  13. Взрывотехническая лаборатория УВД по Ивановской области. Разработка ППР на строительство

 

Отзывы клиентов на бланках

Благодарственное письмо от МОСАВТОДОР за ППР от "С-Проджект"
Благодарственное письмо для С-Проджект от ТТЦ Останкино о работе ППР
Благодарственное письмо от филиала ФГУП "ГОЗНАК" за разработку ППР
Отзыв о проведении компанией С-Проджект ППР для ОАО УМИС
Отзыв о выполнении ПОД от компании Ташир для С-Проджект
Отзыв о работе "С-Проджект" о подготовке ПОД на ул. Пресненский Вал
Отзыв о С-Проджект от ОАО "Инвестпроект"
Благодарственная грамота от компании РАМОС за выполненный ППР
Благодарственное письмо от компании Икар-Строй за подготовку ПОС в Москве
Отзыв от ВИП-Дизайн для С-Проджект о ППР здания Хладоцентра Кремлевского Дворца
Благодарственное письмо от компании ООО "Гранд-М" за организацию проекта строительства
Положительный отзыв о С-Проджект от компании Спортмастер
Документация о соответствии ППР для компании "ИНФОРМСВЯЗЬ"
Заключение о соответствии ППР для строительства объекта на улице Музы Джилиля
Заключение о соответствии ППР нормам от С-Проджект для работ на ул. Мясницкой 9-11.
Документация ПРР для компании "Информсвязь"
Документация о соответствии ППР для компании "Экополисепт"
Заключение о соответствии ППР действующим нормам и правилам

Сертификаты, СРО, удостоверения

Удостоверение ППРк
Сертификат на разработку ППР
Сертификат на разработку ППР
С-Проджект свидетельство СРО
С-Проджект свидетельство СРО
С-Проджект свидетельство СРО

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