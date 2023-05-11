Компания С-Проджект более 16-ти лет оказывает свои услуги по разработке и согласованию Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), Проектов организации дорожного движения (ПОДД), дорог, инженерных сетей для Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Огромный опыт работы и успешное участие компании в проектировании уникальных объектов гарантирует нашим заказчикам качественно разработанную документацию в кратчайшие сроки. Несмотря на это, стоимость разработки ППР у нас выгодно отличается от стоимости подобных работ в других компаниях. Также, Вас приятно удивят сроки разработки проектов ППР, ПОС и ПОДД: от 2-х дней! Заказать ППР, ПОС, ПОДД, ППРк, Обследование или Проекты дорог и быстро! Доставим проект в любое удобное для Вас место совершенно бесплатно!