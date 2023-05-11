- Москва, пр. Хлебозаводский, 7, с. 9
8 495 971-3-971
- Воронеж, пр. Московский, 130+7 929 608-43-96
- Екатеринбург, тр. Сибирский, 12, к. 7+7 929 608-43-96
- Казань, ул. Островского, 98+7 929 608-43-96
- Краснодар, ул. Северная, 405+7 929 608-43-96
- Красноярск, ул. Молокова, 37А+7 929 608-43-96
- Нижний Новгород, пер. Мотальный, 8+7 929 608-43-96
- Новосибирск, ул. Каменская, 7+7 929 608-43-96
- Омск, ул. Карла Либкнехта, 19+7 929 608-43-96
- Пермь, ул. Луначарского, 73+7 929 608-43-96
- Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70Д+7 929 608-43-96
- Самара, ул. Молодогвардейская, 204+7 929 608-43-96
- Санкт-Петербург, ш. Пулковское, 40, к. 4+7 929 608-43-96
- Тюмень, ул. Республики, 143+7 929 608-43-96
- Уфа, ул. Менделеева, 134/7+7 929 608-43-96
- Хабаровск, ул. Ленина, 85+7 929 608-43-96
- Челябинск, пр. Ленина, 26А, с. 2+7 929 608-43-96
Наши преимущества
Разрабатываем ППР, ПОС, ПОДД, ППРк в Москве, МО и в других регионах РФ уже более 16 лет одним и тем же названием компании, ИНН, телефоном и адресом
Поможем быстро согласовать Проект с Мосгортранс, Мосгоргеотрест (ОПС), Департаментом транспорта, ЦОДД, ФСО, Мосавтодор, оформим Ордер ОАТИ или получим ТУ
Мы находимся в Москве, наши специалисты бесплатно посетят Ваш объект, учтут все тонкости и нюансы строительства или организации движения. Вы получите профессиональный Проект на 100%
Разработка ППР, ППРк, ПОС или ПОДД от 2-х дней со 100% гарантией согласования!
Компания С-Проджект более 16-ти лет оказывает свои услуги по разработке и согласованию Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), Проектов организации дорожного движения (ПОДД), дорог, инженерных сетей для Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.
Огромный опыт работы и успешное участие компании в проектировании уникальных объектов гарантирует нашим заказчикам качественно разработанную документацию в кратчайшие сроки. Несмотря на это, стоимость разработки ППР у нас выгодно отличается от стоимости подобных работ в других компаниях. Также, Вас приятно удивят сроки разработки проектов ППР, ПОС и ПОДД: от 2-х дней! Заказать ППР, ПОС, ПОДД, ППРк, Обследование или Проекты дорог и быстро! Доставим проект в любое удобное для Вас место совершенно бесплатно!
В настоящее время большинство строительных организаций недооценивают всю необходимость разработки качественного ППР (Проект производства работ), хотя прекрасно понимают что осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых ПОС (проект организации строительства) и ППР (проект производства работ) категорически запрещается и может значительно увеличить себестоимость строительства.
Помимо этого, 01.08.2015г. вступило в силу Постановление Правительства от 19.05.2015г. №284-ПП, в котором говорится о необходимости получения Заключения о соответствии проекта проведения (производства) земляных работ Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве, а ОАТИ рекомендовано выдавать ордера на производство земляных и строительных работ при наличии положительного заключения ППР (проект производства работ). Обязанности по подготовке и оформлению заключения поручены ГУП г. Москвы «Мосгоргеотрест» (Отдел подземных сооружений ОПС).
При необходимости, Административно-технические инспекции могут потребовать согласование ППР (проект производства работ) с ГИБДД, Управами, Префектурами. Мы берём на себя все эти обязательства. Срок согласований от 2-х дней.
Профессионально оказываем следующие услуги ( ниже приведены основные ):
- Разработка ППР (Проектов производства работ)
- Разработка ПОДД, Схем ОДД, КСОДД с согласованиями
- Разработка ППРк (Проектов производства работ кранами)
- Разработка ПОР (Проектов организации работ по сносу и демонтажу)
- Разработка ПОС (Проектов организации строительства)
- Разработка ППРв (Проектов производства работ на высоте)
- Проектирование дорог, примыканий, съездов, ПСП
- Разработка и согласование Транспортных схем (ТС/СТО)
- Проектирование АСУДД, светофоров
- Оформление Ордера ОАТИ в г. Москва
- Обследование зданий и конструкций
- Разработка ТК (Технологических карт)
Любой уровень ответственности, в том числе особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
Инженеры Компании ООО С-Проджект разработали ППР, ПОДД, ПОС и другие для строительных работ на объектах
Государственных организаций:
- ФГУК ГКД Управления Делами Пезидента РФ. Разработка ППР на реконструкцию кровли.
- Объекты Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России. Разработка ППР на
монтажные работы.
- ФГУП “ТТЦ “Останкино”. Разработка ППР на снос.
- МИД РФ. Разработка ППР на демонтаж, демонтажные работы.
- ФГУ ФИПС (РОСПАТЕНТ). Разработка ППР на капитальный ремонт конференц-зала с заменой инженерных
коммуникаций.
- ОАО РЖД. Административное здание:
- проект производства работ на бетонные работы;
- проект производства работ на монтаж металлоконструкций;
- проект производства работ на кровлю;
- проект производства работ на отделочные работы;
- проект производства работ на устройство стен и перегородок.
- Здание Госкорпорации “РОСАТОМ”. Разработка ППР на бетонные работы.
- ЦОВБ МВД РОССИИ. Разработка ППР на фасадные работы. Разработка ППР на установку лесов.
- УФНС РФ . Разработка ППР на бетонные работы. Разработка ППР на земляные работы.
- ОАО “Мосэнерго”. ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева. Разработка ППР на кровельные работы.
- Балаковская АЭС. Разработка ППР на перепланировку помещений.
- ОАО Воронежская ТЭЦ-2. Разработка ППР на монолитные работы под основание паротурбинной установки.
- Взрывотехническая лаборатория УВД по Ивановской области. Разработка ППР на строительство