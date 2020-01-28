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Москва, пр.Хлебозаводский, 7, стр. 9
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Проект Производства Работ

Разработка ППР- Проектов производства работ в Москве, МО и других регионах
Цены
от 15 000 ₽
Доработки
Бесплатно
Сроки
от 1 дня
Гарантии
Работаем 16 лет
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Разработка Проекта производства работ с гарантией, прописанной в договоре

 

Проект производства работ (ППР)- это раздел организационно- технологической документации, который содержит регламент осуществления работ в области строительства, предполагающих соблюдение технологий и правил, положений по охране труда, требований к обеспечению безопасного производства работ, помогающий грамотно организовать строительный процесс и снизить себестоимость строительства.

С 2006 года мы разрабатываем и согласовываем Проекты производства работ (ППР) c ОАТИ, ГУП «Мосгортранс», ФСО, ГИБДД, ГУП «Мосгоргеотрест», Отдел подземных сооружений (ОПС) и другими заинтересованными службами уже более 16-ти лет. Также, помогаем согласовать график производства работ с ЦОДД Правительства Москвы для оформления ордера ОАТИ (в случае такой необходимости).

Правомерная, грамотная разработка ППР позволяет обеспечить безопасность, рациональность демонтажных, реконструкционных или строительных работ. Компания С-Проджект качественно выполнит разработку проекта производства работ (ППР) любой сложности и на любой вид работ.

 

Вам необходим Проект производства работ (ППР)?

    Звоните по телефону:
    +7 (495) 971-3-971
    или отправляйте заявку на:
    mail@orgdoc.ru
    и мы в течении 15 минут направим Вам подробный расчет стоимости разработки проекта и сроков.

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    Примеры разработанных нами 2197 Проектов производства работ и ППРк с 2006 года

    разработка ппр- проект производства работ
    Разработка Проекта производства работ (ППР)
    Заказчик: ООО «ТСК АРЛИ»
    Сложность
    7 листов графической части
    110 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка ппр проект производства работ
    Проект производства работ на подъем оборудования краном
    Заказчик: ООО "ПромТоргСтрой"
    Сложность
    4 листа графической части
    55 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка ппр проект производства работ
    Разработка Проекта производства работ на отделочные работы
    Заказчик: ООО "МОССИТИ"
    Сложность
    3 листа графической части
    65 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка проекта производства работ
    Разработка Проекта производства работ на установку строительных лесов
    Заказчик: ООО "Стройфасад"
    Сложность
    7 листов графической части
    115 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    Проект производства работ
    Проект производства работ на внутренние сети электроснабжения
    Заказчик: ООО "Элит-С"
    Сложность
    4 листа графической части
    77 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка проекта производства работ
    Проект производства работ на монтаж фундаментов
    Заказчик: ООО «СК Монолит»
    Сложность
    5 листов графической части
    74 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка ппр проект производства работ
    Проект производства работ на металлоконструкции
    Заказчик: ООО "Спецэнергоремонт"
    Сложность
    8 листов графической части
    117 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    проект производства работ
    Проект производства работ на монтажные работы
    Заказчик: ФГУП ТТЦ "Телецентр Останкино"
    Сложность
    6 листов графической части
    95 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    Разработка Проекта производства работ на монолит
    Разработка Проекта производства работ на монолитные работы
    Заказчик: ООО "Евросервис"
    Сложность
    11 листов графической части
    125 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка ппр проект производства работ
    Проект производства работ на монтаж металлоконструкций
    Заказчик: ООО "Гранд М"
    Сложность
    5 листов графической части
    85 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    Проект производства работ ППР
    Проект производства работ на строительство дороги
    Заказчик: ООО "Монолит"
    Сложность
    5 листов графической части
    83 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка проекта производства работ
    Проект производства работ на наружные сети
    Заказчик: ООО "ЛОРС"
    Сложность
    9 листов графической части
    114 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка проекта производства работ
    Разработка проекта производства работ на монтаж перекрытия
    Заказчик: АО "МСУ-1"
    Сложность
    6 листов графической части
    93 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка ппр проект производства работ
    Проект производства работ на земляные работы
    Заказчик: ООО "БАУЭР"
    Сложность
    5 листов графической части
    77 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    проект производства работ ппр
    Разработка проекта производства работ на земляные работы
    Заказчик: ООО "ЭкспоСтрой"
    Сложность
    6 листов графической части
    57 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка ппр проект производства работ
    Проект производства работ на шпунт
    Заказчик: ООО "АэроПроф"
    Сложность
    3 листа графической части
    88 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    разработка проекта производства работ
    Разработка проекта производства работ на нулевой цикл
    Заказчик: ООО "Генэнергострой"
    Сложность
    11 листов графической части
    130 страниц
    Узнать стоимость такого ппр
    проект производства работ
    Проект производства работ на благоустройство
    Заказчик: ЗАО "БалтСтрой"
    Сложность
    4 листа графической части
    65 страниц
    Узнать стоимость такого ппр

    Вам необходимо заказать ППР?
    Заказ ППР от 15 минут.

    Позвоните по телефону +7 (495) 971-39-71
    или напишите на почту mail@orgdoc.ru

    Специалисты компании в течении 15 минут подготовят подробный расчет стоимости и сроков разработки Проекта производства работ- ППР и отправят Вам на почту. Важно обратить внимание, что позвонив нам Вы будете общаться сразу с компетентными специалистами, которые подробно проконсультирует Вас по стоимости ППР, срокам разработки проектов и их составу.

    Получить консультацию

    Сроки разработки Проекта производства работ: разработка ППР от 2-х дней

    Обратившись в нашу компанию Вы получите качественно разработанный Проект производства работ (ППР) за разумные, адекватные деньги в кратчайшие сроки. Так как у нас работают только штатные специалисты, и за более чем 13 лет выполнено более 1000 проектов производства работ (по ссылке можно ознакомиться с примерами разработанных ППР) мы имеем возможность, благодаря накопленному опыту и огромной базе проектов, выполнять разработку ППР оперативно и качественно от 2-х дней.

    Написать на почту

    Высокое качество разработанных ППР (Проектов производства работ)

    Разрабатываем Проекты производства работ любой сложности на любой вид строительно-монтажных или специальных работ с 2006 года

    Согласуем ППР с Заказчиком за вас, сами посетим все совещания, примем материал, вы точно получите положительный результат

    Никогда не просим доплат за корректировки ППР, вносим правки в течении 1-2 часов, не тратя драгоценного времени

    Осуществляем бесплатную доставку Проектов производства работ в любое удобное место по Москве и Московской области. Вам даже не нужно никуда приезжать. Мы сами привезем договор, проект и бухгалтерские документы

    Разрабатываем Проекты производства работ по исходным данным любого формата - dwg, pdf, сканированные чертежи

    Сотрудники компании находятся в штате, проходят постоянное повышение квалификации , имеют профильное образование- МИСИ (МГСУ)-ПГС

    Осуществляем бесплатные выезды на объект по Москве и Московской области, сами за вас собираем необходимые исходные данные если чего-то не хватает для разработки проекта

    Чтобы просмотреть список разрабатываемых ППР (на любой вид работ), нажмите на наименование ППР:

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    разработка ППР- проект производства работ
    от 15 000 ₽

    Разработка ППР на высоте

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка ППР- проект производства работ
    от 16 500 ₽

    Разработка ППР на благоустройство территории

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка ППР- проект производства работ
    от 17 000 ₽

    Разработка ППР на  забивку свай, на буронабивные сваи

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка ППР- проект производства работ
    от 19 000 ₽

    Разработка ППР на монтаж металлоконструкций

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка ППР- проект производства работ
    от 17 000 ₽

    Разработка ППР на наружные или внутренние инженерные сети (коммуникации)

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка ППР- проект производства работ
    от 16 500 ₽

    Разработка ППР на шпунт

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка ППР- проект производства работ
    от 19 500 ₽

    Разработка ППР на фундаменты

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка ППР- проект производства работ
    от 20 000 ₽

    Разработка ППР на бетонные работы

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 17 000 ₽

    Разработка ППР на фасады, фасадные работы

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 15 000 ₽

    Разработка ППР на кровлю, ремонт кровли

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 20 000 ₽

    Разработка ППР кранами

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 15 000 ₽

    Разработка ППР на подготовительный период

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 25 000 ₽

    Разработка ППР на строительство

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 15 000 ₽

    Разработка ППР на монтажные работы (любые строительно-монтажные работы)

    ПОДРОБНЕЕ
    Мастер выравнивает стены
    от 15 000 ₽

    Разработка ППР на отделочные работы

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 15 000 ₽

    Разработка ППР на подъемник фасадный

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 15 000 ₽

    Разработка ППР на устройство бытового городка

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка ППР
    от 15 000 ₽

    Разработка ППР на дорожные работы

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 17 000 ₽

    Разработка ППР на земляные работы

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 17 000 ₽

    Разработка ППР на котлован

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 15 000 ₽

    Разработка ППР на кладку, кладочные работы

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 21 000 ₽

    Разработка ППР на реконструкцию

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 17 000 ₽

    Разработка ППР на  установку лесов к фасаду здания

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 25 000 ₽

    Разработка ППР на  монолитные работы

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 25 000 ₽

    Разработка ППР на прогрев бетона

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 20 000 ₽

    Разработка ППР на демонтаж 

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка ппр
    от 20 000 ₽

    Разработка ППР на капитальный ремонт 

    ПОДРОБНЕЕ
    разработка проекта производства работ
    от 15 000 ₽

    Разработка Техкарт (ТК)- технологических карт

    ПОДРОБНЕЕ

    Также, разработка ППР для ОАТИ, согласно 284 пп от 19.05.2015

    Все проекты Производства работ разрабатываются с соблюдением требований Проставления Правительства Москвы № 284 ПП от 19.05.2015 «Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве» , Постановления Правительства от 19.05.2015г. № 299-ПП
    СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» и др. действующих норм и правил.

    Доверяйте разработку Проекта производства работ компетентными проектировщикам из Вашего региона

    По регламенту процесс подготовки возведения сооружений, зданий, их конструкционных частей должен проходить на основе утвержденной организационно-технологической документации, разработанной лицензированным учреждением. Разработка ППР необходима при выполнении всех строительно-монтажных работ.

    Инженеры-проектировщики «С-Проджект» разрабатывают ППР (проекты производства работ) с целью улучшения качества, безопасности предстоящих работ в области промышленного, коммунального или коммерческого строительства. Работаем с подрядчиками, частными заказчиками, ремонтными фирмами Москвы, российских регионов. Заказать изготовление ППР быстро, достаточно лишь позвонить по номеру 8(495)971-3-971

    Порядок разработки Проекта производства работ предусматривает:
    01

    Разработка локального СГП с определением границ стройплощадки

    02

    Календарное планирование

    • График доставки стройматериалов
    • Метод работы строителей (посменный или вахтовый)
    • Очередность именения спецтехники, транспорт
    03

    Формирование технологических карт, описывающих процедуру выполнения работы по видам

    04

    Фиксирование количества оборудования, инвентаря, оснастки

    05

    Планирование подведения систем водоснабжения, электропитания, временных коммуникаций

    06

    Обеспечение пожаробезопасных условий, охраны труда

    Создавая проект производства работ, специалисты учитывают условия, специфику и типы предстоящих мероприятий, действующие методические рекомендации. Мы поможем Вам сделать ППР корректно, быстро и по адекватной цене.

     

    Особенности разработки Проекта Производства Работ

    Для качественной разработки технологической документации мы проводим:

    Внедрение инновационных инструментов механизации, позволяющих улучшить качество монтажа, ремонта, реконструкции или строительства

    Исследование, выбор актуальных технологических решений касаемо строительных мероприятий

    Сокращение себестоимости, продолжительности будущего монтажного, иного процесса

    Готовые расчеты, схемы и планы дадут возможность заказчику рационально обустроить стройплощадку, исключить перерасход расходных, основных материалов, спрогнозировать возможные риски, определить срок, порядок реализации проекта, составить бюджет, обеспечить безопасность работников на объекте.

    Стоимость разработки, согласования Проекта производства работ определяет уровень сложности проводимых работ, наличие полноценного пакета исходных документов, срочность заказа (от пары дней и больше).

    Звоните, профессионально разработаем проект производства работ любой степени сложности, отвечающий нормам СНиП, СП, МДС, актуальным требованиям и стандартам РФ, по выгодной цене. Также, Вы можете узнать, что нужно, чтобы Составить ППР.

    Цели разработки Проекта Производства Работ

    Процесс строительства состоит из различных видов строительно-монтажных работ, выполняемых на разных участках строящегося объекта. Все они должны производиться по заранее разработанному плану – Проекту Производства Работ, следование которому позволяет:

    • Применять наиболее эффективные технологии, обеспечивающие максимальное качество строительства при минимальных затратах.
    • Завершать все этапы строительства в установленные сроки.
    • Эффективно использовать технику и трудовые ресурсы.
    • Обеспечить необходимый уровень безопасности строительного процесса и охраны труда персонала в соответствии с действующими нормами.
    • Соблюсти нормативные требования по экологической и пожарной безопасности.
    • Предусмотреть все возможные риски.

    Проект Производства Работ (ППР) упорядочивает процесс строительства на каждом конкретном участке и координирует все мероприятия на объекте в соответствии с проектом организации строительства (ПОС). Благодаря проекту производства работ обеспечивается безопасность и максимальная эффективность строительства, рациональное использование ресурсов и соблюдение сроков всех этапов строительного процесса.

    Последствия строительства без Проекта Производства Работ

    Ведение строительства при отсутствии проекта производства работ приводит к дезорганизации производственного процесса, нарушению технологий, нерациональному использованию техники, оборудования и людских ресурсов, неправильному хранению и порче материалов, несоблюдению нормативов по безопасности. В результате качество строительства ухудшается, а затраты на него возрастают, срываются сроки, повышается риск производственных травм и возникновения чрезвычайных происшествий.

    Не менее веским аргументом является и то, что строительство без проекта производства работ запрещено действующими законодательными нормами. Подрядчик, не имеющий ППР или не соблюдающий его, привлекается к административной ответственности и подвергается наложению высоких штрафов. При этом строительство замораживается контролирующими органами до того момента, пока Проект производства работ для данного объекта не будет разработан, согласован, утвержден и принят как руководство к действию.

    Согласование и утверждение Проекта Производства Работ

    Пакет разработанной документации Проекта Производства Работ подлежит согласованию с:

    • Генеральным подрядчиком или Заказчиком строительства.
    • ГИБДД  или органом исполнительной власти, отвечающим за безопасность дорожного движения, если процесс строительства влияет на организацию дорожного движения.
    • Органами госстройнадзора.
    • При выполнении работ на маршрутах движения НГПТ (наземного городского пассажирского транспорта) с ГКУ “Организатор перевозок” (для Москвы)
    • Местной службой объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) – в случае проведения земляных работ.

    Если на объекте предполагается использовать башенный кран, то необходимо согласование строительного генерального плана с компанией, которая будет заниматься его установкой.
    Утверждает готовый и согласованный со всеми службами ППР главный инженер генподрядчика (исполнителя). Если будут использоваться субподрядные работы, то необходимо согласование соответствующих разделов Проекта Производства Работ с каждым субподрядчиком. Если строительство будет производиться на территории работающего предприятия, то требуется согласовать ППР с его руководителями.

    Разработанный Проект Производства Работ мы согласовываем со всеми необходимыми службами в короткие сроки и предоставляем заказчику готовый и утвержденный пакет документов. Оптимальный срок передачи ППР на стройплощадку – не позже чем за 2 месяца до начала планируемого строительного процесса.

    Виды Проектов Производства Работ

    Проекты Производства Работ могут разрабатываться как на основной, так и на подготовительный периоды строительства или же создаваться для определенных видов строительно-монтажных работ на участках объекта. Наша компания занимается разработкой ППР на все виды работ, в том числе на:

    • подготовительный этап строительства, включающий монтаж бытовок и временного ограждения стройплощадки, прокладку подъездных дорог, проведение инженерно-геодезических изысканий и т. п.;
    • снос зданий и сооружений различными способами, демонтаж строительных конструкций;
    • основной период строительства;
    • земляные работы, включающие разработку и обратную засыпку котлована, траншей, устройство водоотводов и пр.;
    • возведение подземной части зданий, куда входит закрепление грунтов, устройство фундаментов различных видов;
    • возведение надземной части зданий, включающий арматурные и бетонные работы, кирпичную кладку, монтаж металлических и деревянных конструкций и т. п.;
    • фасадные и кровельные работы – установку строительных лесов, устройство различных видов кровель и фасадов;
    • отделочные внутренние работы, к которым относятся установка окон и дверей, устройство полов, монтаж сантехники, отделка стен;
    • прокладка инженерных коммуникаций открытым и закрытым способом – канализационных, водопроводных, тепловых сетей, газопровода, электрических кабелей, ливневой канализации;
    • благоустройство территории, включающее укладку тротуарной плитки, посадку зеленых насаждений, создание зон отдыха, устройство детских и спортивных площадок.

    Исходными данными для разработки ППР является рабочая документация, ПОС, информация о поставке необходимой техники и оборудования, сведения об обеспечении персоналом. Если вблизи стройплощадки имеются здания или сооружения, необходимо предоставить информацию об их техническом состоянии. При реконструкции нужно предоставить документы по реконструируемому объекту.
    Мы разрабатываем Проекты Производства Работ для объектов любой сложности с учетом всех нормативных требований и в кратчайшие сроки.

    Посмотрите видео, чтобы определиться с разработчиком Вашего ППР

    Некоторые из многочисленных примеров, полученных нами только положительных заключений на Проекты производства работ в ГУП г. Москвы «УРСТ» (ГУП «Крснопресненский РСТ»)

    Стоимость ППР

    Стоимость разработки ППР в нашей компании выгодно отличается от других организаций. Это связано с тем, что все Проекты производства работ (ППР) разрабатываются штатными сотрудниками компании, за почти 10 лет работы накоплен огромный опыт, разработаны собственные схемы и технологии производства работ, это также существенно сокращает сроки разработки ППР.

    Экспертиза ППР (по желанию Заказчика) в ГУП г. Москвы УРСТ, согласно Распоряжению № 59 Правительства Москвы занимает 10 рабочих дней с момента оплаты счёта за рассмотрение ППР.

    Заказать быстрое и выгодное Составление ППР и изготовление ППР в компании «С-Проджект».

     

    Отзывы клиентов на бланках

    Благодарственное письмо от МОСАВТОДОР за ППР от "С-Проджект"
    Благодарственное письмо для С-Проджект от ТТЦ Останкино о работе ППР
    Благодарственное письмо от филиала ФГУП "ГОЗНАК" за разработку ППР
    Отзыв о проведении компанией С-Проджект ППР для ОАО УМИС
    Отзыв о выполнении ПОД от компании Ташир для С-Проджект
    Отзыв о работе "С-Проджект" о подготовке ПОД на ул. Пресненский Вал
    Отзыв о С-Проджект от ОАО "Инвестпроект"
    Благодарственная грамота от компании РАМОС за выполненный ППР
    Благодарственное письмо от компании Икар-Строй за подготовку ПОС в Москве
    Отзыв от ВИП-Дизайн для С-Проджект о ППР здания Хладоцентра Кремлевского Дворца
    Благодарственное письмо от компании ООО "Гранд-М" за организацию проекта строительства
    Положительный отзыв о С-Проджект от компании Спортмастер
    Документация о соответствии ППР для компании "ИНФОРМСВЯЗЬ"
    Заключение о соответствии ППР для строительства объекта на улице Музы Джилиля
    Заключение о соответствии ППР нормам от С-Проджект для работ на ул. Мясницкой 9-11.
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    Документация о соответствии ППР для компании "Экополисепт"
    Заключение о соответствии ППР действующим нормам и правилам

    Сертификаты, СРО, удостоверения

    Удостоверение ППРк
    Сертификат на разработку ППР
    Сертификат на разработку ППР
    С-Проджект свидетельство СРО
    С-Проджект свидетельство СРО
    С-Проджект свидетельство СРО

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      ошибки при разработке ППР
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      Какие бывают ошибки при разработке ППР и как их избежать

      Проведение масштабных строительных работ невозможно без подготовки проекта, сметы, чертежей и т.д. Минимизировать ошибки при ППР или вовсе исключить...

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