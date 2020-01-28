Особенности разработки Проекта Производства Работ

Для качественной разработки технологической документации мы проводим:

Внедрение инновационных инструментов механизации, позволяющих улучшить качество монтажа, ремонта, реконструкции или строительства Исследование, выбор актуальных технологических решений касаемо строительных мероприятий Сокращение себестоимости, продолжительности будущего монтажного, иного процесса

Готовые расчеты, схемы и планы дадут возможность заказчику рационально обустроить стройплощадку, исключить перерасход расходных, основных материалов, спрогнозировать возможные риски, определить срок, порядок реализации проекта, составить бюджет, обеспечить безопасность работников на объекте.

Стоимость разработки, согласования Проекта производства работ определяет уровень сложности проводимых работ, наличие полноценного пакета исходных документов, срочность заказа (от пары дней и больше).

Звоните, профессионально разработаем проект производства работ любой степени сложности, отвечающий нормам СНиП, СП, МДС, актуальным требованиям и стандартам РФ, по выгодной цене. Также, Вы можете узнать, что нужно, чтобы Составить ППР.

Цели разработки Проекта Производства Работ

Процесс строительства состоит из различных видов строительно-монтажных работ, выполняемых на разных участках строящегося объекта. Все они должны производиться по заранее разработанному плану – Проекту Производства Работ, следование которому позволяет:

• Применять наиболее эффективные технологии, обеспечивающие максимальное качество строительства при минимальных затратах.

• Завершать все этапы строительства в установленные сроки.

• Эффективно использовать технику и трудовые ресурсы.

• Обеспечить необходимый уровень безопасности строительного процесса и охраны труда персонала в соответствии с действующими нормами.

• Соблюсти нормативные требования по экологической и пожарной безопасности.

• Предусмотреть все возможные риски.

Проект Производства Работ (ППР) упорядочивает процесс строительства на каждом конкретном участке и координирует все мероприятия на объекте в соответствии с проектом организации строительства (ПОС). Благодаря проекту производства работ обеспечивается безопасность и максимальная эффективность строительства, рациональное использование ресурсов и соблюдение сроков всех этапов строительного процесса.

Последствия строительства без Проекта Производства Работ

Ведение строительства при отсутствии проекта производства работ приводит к дезорганизации производственного процесса, нарушению технологий, нерациональному использованию техники, оборудования и людских ресурсов, неправильному хранению и порче материалов, несоблюдению нормативов по безопасности. В результате качество строительства ухудшается, а затраты на него возрастают, срываются сроки, повышается риск производственных травм и возникновения чрезвычайных происшествий.

Не менее веским аргументом является и то, что строительство без проекта производства работ запрещено действующими законодательными нормами. Подрядчик, не имеющий ППР или не соблюдающий его, привлекается к административной ответственности и подвергается наложению высоких штрафов. При этом строительство замораживается контролирующими органами до того момента, пока Проект производства работ для данного объекта не будет разработан, согласован, утвержден и принят как руководство к действию.

Согласование и утверждение Проекта Производства Работ

Пакет разработанной документации Проекта Производства Работ подлежит согласованию с:

• Генеральным подрядчиком или Заказчиком строительства.

• ГИБДД или органом исполнительной власти, отвечающим за безопасность дорожного движения, если процесс строительства влияет на организацию дорожного движения.

• Органами госстройнадзора.

• При выполнении работ на маршрутах движения НГПТ (наземного городского пассажирского транспорта) с ГКУ “Организатор перевозок” (для Москвы)

• Местной службой объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) – в случае проведения земляных работ.

Если на объекте предполагается использовать башенный кран, то необходимо согласование строительного генерального плана с компанией, которая будет заниматься его установкой.

Утверждает готовый и согласованный со всеми службами ППР главный инженер генподрядчика (исполнителя). Если будут использоваться субподрядные работы, то необходимо согласование соответствующих разделов Проекта Производства Работ с каждым субподрядчиком. Если строительство будет производиться на территории работающего предприятия, то требуется согласовать ППР с его руководителями.

Разработанный Проект Производства Работ мы согласовываем со всеми необходимыми службами в короткие сроки и предоставляем заказчику готовый и утвержденный пакет документов. Оптимальный срок передачи ППР на стройплощадку – не позже чем за 2 месяца до начала планируемого строительного процесса.

Виды Проектов Производства Работ

Проекты Производства Работ могут разрабатываться как на основной, так и на подготовительный периоды строительства или же создаваться для определенных видов строительно-монтажных работ на участках объекта. Наша компания занимается разработкой ППР на все виды работ, в том числе на:

• подготовительный этап строительства, включающий монтаж бытовок и временного ограждения стройплощадки, прокладку подъездных дорог, проведение инженерно-геодезических изысканий и т. п.;

• снос зданий и сооружений различными способами, демонтаж строительных конструкций;

• основной период строительства;

• земляные работы, включающие разработку и обратную засыпку котлована, траншей, устройство водоотводов и пр.;

• возведение подземной части зданий, куда входит закрепление грунтов, устройство фундаментов различных видов;

• возведение надземной части зданий, включающий арматурные и бетонные работы, кирпичную кладку, монтаж металлических и деревянных конструкций и т. п.;

• фасадные и кровельные работы – установку строительных лесов, устройство различных видов кровель и фасадов;

• отделочные внутренние работы, к которым относятся установка окон и дверей, устройство полов, монтаж сантехники, отделка стен;

• прокладка инженерных коммуникаций открытым и закрытым способом – канализационных, водопроводных, тепловых сетей, газопровода, электрических кабелей, ливневой канализации;

• благоустройство территории, включающее укладку тротуарной плитки, посадку зеленых насаждений, создание зон отдыха, устройство детских и спортивных площадок.

Исходными данными для разработки ППР является рабочая документация, ПОС, информация о поставке необходимой техники и оборудования, сведения об обеспечении персоналом. Если вблизи стройплощадки имеются здания или сооружения, необходимо предоставить информацию об их техническом состоянии. При реконструкции нужно предоставить документы по реконструируемому объекту.

Мы разрабатываем Проекты Производства Работ для объектов любой сложности с учетом всех нормативных требований и в кратчайшие сроки.

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